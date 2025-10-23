Le sanzioni Usa contro Putin funzioneranno? La vera posta in gioco e il peso della Cina |Medvedev | America sul sentiero di guerra

Le nuove sanzioni Usa vietano alle aziende coinvolte l'utilizzo del dollaro per la fatturazione delle loro forniture: principio sul quale si basavano anche le sanzioni di Biden che, però, erano parzialmente fallite. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Le sanzioni Usa contro Putin funzioneranno? La vera posta in gioco (e il peso della Cina) |Medvedev: «America sul sentiero di guerra»

