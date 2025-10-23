Le principali compagnie petrolifere statali cinesi hanno sospeso gli acquisti di petrolio russo via mare dopo che gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Rosneft e Lukoil, le due maggiori compagnie petrolifere russe. Lo rivela Reuters citando diverse fonti commerciali. La decisione arriva mentre le raffinerie in India, il maggiore acquirente di petrolio russo via mare, si preparano a ridurre drasticamente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Le principali compagnie cinesi sospendeno l'acquisto di petrolio dalla Russia