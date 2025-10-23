Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 ottobre | la rassegna stampa
La guerra tra Russia e Ucraina spicca nelle aperture dei quotidiani, in edicola oggi, con i malumori di Donald Trump nei confronti di Vladimir Putin, mentre i raid russi continuano a minacciare Kiev e non solo. Spazio anche per l'omicidio di una donna a Milano da parte dell'ex marito, per il via alla Manovra e per lo scontro politico tra Meloni e Schlein. Per lo sport, ecco i risultati della Champions League . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Prime pagine dei giornali, polemica del giorno su diversi social, interviste ad ex glorie del tennis italiano chiamate in causa per criticarlo. Nel giro di 24 ore, Sinner ha smosso mezzo Paese con un semplice no. Mezzo paese che si è sentito subito in dovere di g - facebook.com Vai su Facebook
La Fotorassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola - X Vai su X
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 23 ottobre - Le coppe europee sono l'argomento principale trattato oggi, giovedì 23 ottobre, sulle prime pagine dei più importanti quotidiani sportivi. tuttomercatoweb.com scrive
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 23 ottobre 2025 - L'articolo Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 23 ottobre 2025 proviene da Lazionews. Da msn.com
Prime pagine: “Tanta Inter”; “Tudor contro tutti” - Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, mercoledì 22 ottobre 2025. Riporta gianlucadimarzio.com