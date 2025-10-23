Le previsioni del tempo

Ilnotiziario.net | 23 ott 2025

Una volta, quando in tv andava il colonnello Bernacca, molto onestamente spiegava che le previsioni del tempo ci azzeccavano il 50% delle volte. Ma usavano una tecnologia “primitiva”. Oggi abbiamo satelliti, computer e statistiche e quel 50% dovrebbe essere vicino al 100%. Ma è così? Qualche settimana fa un amico doveva programmare un lavoro all’aria . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

le previsioni del tempo

© Ilnotiziario.net - Le previsioni del tempo

