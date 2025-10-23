Le Porte di Manfrini Celebrazioni a San Nicolò
È la porta santa di Lecco. Sabato i fedeli della parrocchia di San Nicolà di Lecco celebreranno il cinquantesimo anniversario delle Porte della Misericordia, dei Papi e dei Santi patroni della basilica di San Nicolò di Lecco e avvieranno la raccolta fondi per restaurarle. Le ha realizzate nel 1975 Enrico Manfrini, scultore e incisore scomparso nel 2004 all’età di 87 anni, dopo aver realizzato il portale della cattedrale di Siena, il monumento ai Caduti di Busto Arsizio, la grande statua di papa Giovanni XXIII al santuario della Madonna del bosco a Imbersago. Per l’occasione ci saranno anche i familiari e gli amici dell’artista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Tornado a Ermont. Paura e distruzione alle porte di Parigi - facebook.com Vai su Facebook
Le Porte di Manfrini. Celebrazioni a San Nicolò - Sabato i fedeli della parrocchia di San Nicolà di Lecco celebreranno il cinquantesimo anniversario delle Porte della Misericordia, dei Papi e dei Santi patroni della basilic ... Si legge su ilgiorno.it
Natale: Tv2000, celebrazioni con il Papa, aperture Porte Sante, film e documentari - Celebrazioni con Papa Francesco, film per tutta la famiglia, grandi classici del cinema, documentari e concerti nella programmazione di Tv2000 dedicata alle festività natalizie, a partire dal 21 ... Lo riporta agensir.it
Natale: Tv2000, in onda celebrazioni con Papa Francesco, apertura delle Porte Sante, film e documentari - A partire da oggi, Tv2000 dedica una programmazione alle festività natalizie. Lo riporta agensir.it