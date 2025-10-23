Le Porte di Manfrini Celebrazioni a San Nicolò

È la porta santa di Lecco. Sabato i fedeli della parrocchia di San Nicolà di Lecco celebreranno il cinquantesimo anniversario delle Porte della Misericordia, dei Papi e dei Santi patroni della basilica di San Nicolò di Lecco e avvieranno la raccolta fondi per restaurarle. Le ha realizzate nel 1975 Enrico Manfrini, scultore e incisore scomparso nel 2004 all’età di 87 anni, dopo aver realizzato il portale della cattedrale di Siena, il monumento ai Caduti di Busto Arsizio, la grande statua di papa Giovanni XXIII al santuario della Madonna del bosco a Imbersago. Per l’occasione ci saranno anche i familiari e gli amici dell’artista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

