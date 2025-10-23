Le polemiche su Montedoglio | L’acqua al lago arriverà I lavori sono già in corso

L’acqua da Montedoglio per il Lago Trasimeno non è solo una promessa: lo ribadisce l’assessore regionale Simona Meloni, con delega ai Laghi, intervenendo per fare chiarezza sulle recenti polemiche. "L’acqua arriverà, i lavori sono già in corso. Ci sono atti, cantieri e risorse", afferma Meloni, sottolineando la volontà di restituire al Trasimeno una gestione stabile. La Regione è stato riferito sta agendo su un doppio binario: interventi operativi e strategia di lungo periodo. Sul fronte idrico, i riscontri scientifici dell’Università di Perugia hanno validato il sistema di filtraggio. Il filtro pilota a Tuoro sarà sostituito con un impianto che immetterà duecento litri al secondo nel lago per l’intera annualità, con completamento previsto tra fine 2025 e inizio 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

