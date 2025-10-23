Le monache di clausura della Bernaga hanno trovato una nuova casa. È il convento estivo delle Figlie di Maria Ausiliatrice, cioè le suore salesiane, a Cassina Valsassina. È un grande stabile solitamente utilizzato come colonia estiva, con una cappella e un grande giardino, dove le 22 Romite possono pregare, lavorare, studiare, tutte assieme, in completo isolamento. Subito dopo l’incendio del loro monastero a Perego della Valletta Brianza, sono state accolte dalle Piccole apostole della Carità a Ponte Lambro, perché una di loro e è sorella di una delle monache. È uno dei centri di riabilitazione e diurni della Nostra Famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le monache fuggite dal rogo. Nella colonia estiva della Valsassina ritrovano la loro riservatezza