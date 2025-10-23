le modelle hanno incantato los angeles con due abiti verdi coordinati e un look naturale che ha riscritto il dress code da cerimonia

C osa c’è di più romantico di camminare a piedi nudi sull’erba? Un gesto semplice, libero, che profuma di leggerezza. Un pò come Jane Fonda in Barefoot in the Park, Bella e Gigi Hadid hanno scelto di abbandonare i tacchi e di muoversi scalze come ninfe nel meraviglioso giardino in cui si è svolto il matrimonio della sorella maggiore Alana con Ross Williams. Un dress code da cerimonia decisamente contemporaneo, che unisce naturalezza e stile. Sopra i piedi nudi, le due modelle hanno indossato abiti verdi coordinati, in perfetta sintonia con l’autunno e con la cornice bucolica della cerimonia: la proprietà di famiglia a Los Angeles, immersa tra alberi e vegetazione rigogliosa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

