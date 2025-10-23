Le mani della mafia sull’Nba scommesse online e poker con le celebrità | cosa sono le prop bet e le figure cards
Uno scandalo riguardante le scommesse sportive ed il poker sta scuotendo gli Stati Uniti. Sono coinvolte diverse famiglie mafiose, allenatori e giocatori dell’Nba. Cosa sappiamo fino a questo momento. È il 23 marzo del 2023 quando sui social media americani compaio di post di moltissimi scommettitori infuriati con i bookmaker. La guardia Terry Rozier ha appena subito un infortunio. È il primo quarto, e Rozier non tornerà più in campo nella partita tra Charlotte Hornets e New Orleans Pelicans. – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com
Approfondisci con queste news
La mafia in Serie B: Juve Stabia in amministrazione giudiziaria. Gratteri: “Tutto nella mani della camorra”. Possibile rinvio delle partite - X Vai su X
…DOVE LE STESSE MANI – di e con Dario Muratore a, Produzione Quartiatri/Babel 1 novembre ? h. 18 Spazio Franco – Cantieri alla Zisa Un racconto brillante e commovente, intervallato da canti e cunti popolari, che ha come voce narrante un uomo c - facebook.com Vai su Facebook
Le mani della mafia sulle partite Nba: rete di scommesse illegali in 11 Stati - Almeno tre famiglie della Mafia di New York sono coinvolte nella rete di scomesse illegali in 11 Stati americani. Secondo msn.com