Le mani della mafia sull’Nba scommesse online e poker con le celebrità | cosa sono le prop bet e le figure cards

Notizie.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno scandalo riguardante le scommesse sportive ed il poker sta scuotendo gli Stati Uniti. Sono coinvolte diverse famiglie mafiose, allenatori e giocatori dell’Nba. Cosa sappiamo fino a questo momento. È il 23 marzo del 2023 quando sui social media americani compaio di post di moltissimi scommettitori infuriati con i bookmaker. La guardia Terry Rozier ha appena subito un infortunio. È il primo quarto, e Rozier non tornerà più in campo nella partita tra Charlotte Hornets e New Orleans Pelicans. – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

le mani della mafia sull8217nba scommesse online e poker con le celebrit224 cosa sono le prop bet e le figure cards

© Notizie.com - Le mani della mafia sull’Nba, scommesse online e poker con le celebrità: cosa sono le prop bet e le figure cards

Approfondisci con queste news

mani mafia sull8217nba scommesseLe mani della mafia sulle partite Nba: rete di scommesse illegali in 11 Stati - Almeno tre famiglie della Mafia di New York sono coinvolte nella rete di scomesse illegali in 11 Stati americani. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mani Mafia Sull8217nba Scommesse