Uno scandalo riguardante le scommesse sportive ed il poker sta scuotendo gli Stati Uniti. Sono coinvolte diverse famiglie mafiose, allenatori e giocatori dell’Nba. Cosa sappiamo fino a questo momento. È il 23 marzo del 2023 quando sui social media americani compaio di post di moltissimi scommettitori infuriati con i bookmaker. La guardia Terry Rozier ha appena subito un infortunio. È il primo quarto, e Rozier non tornerà più in campo nella partita tra Charlotte Hornets e New Orleans Pelicans. – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Le mani della mafia sull’Nba, scommesse online e poker con le celebrità: cosa sono le prop bet e le figure cards