Le mani della mafia sulle partite Nba | rete di scommesse illegali in 11 Stati

Almeno tre famiglie della Mafia di New York sono coinvolte nella rete di scomesse illegali in 11 Stati americani. Lo ha detto in una conferenza stampa Joseph Nocella Jr., il procuratore degli Stati Uniti per New York. In particolare, il sistema si basava su informazioni segrete su atleti e squadre dell’Nba, come ad esempio quando i giocatori sarebbero rimasti in panchina o avrebbero abbandonato una. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Le mani della mafia sulle partite Nba: rete di scommesse illegali in 11 Stati

