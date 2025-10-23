Le mamme di via Messina Marine | Alla Bandita slalom coi passeggini fra la spazzatura e marciapiedi disastrati

Noi mamme di via Messina Marine siamo costretti a fare lo slalom coi passeggini fra la spazzatura, di fronte ai "Bagni della salute” vicino alla Bandita. Il marciapiede è disastrato e con i passeggini s'inciampa. Serve un immediato intervento per la sicurezza di ogni cittadino. . 🔗 Leggi su Palermotoday.it