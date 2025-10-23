Le immagini dell’agguato di Luigi Morcaldi all’ex moglie Luciana Ronchi uccisa a coltellate a Milano

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una telecamera ha ripreso l'aggressione in cui Luigi Morcaldi ha accoltellato a morte l'ex moglie Luciana Ronchi. Nelle immagini delle telecamere di sorveglianza, si vede l'uomo scendere da uno scooter Beverly poco prima del femminicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

