Le foto di Valeria raccontano il risveglio amaro del lago | il molo di Sant’Agostino vittima della movida notturna
Al molo di Sant’Agostino l’acqua è calma, la luce è limpida, ma sul legno restano bicchieri di plastica, bottiglie vuote, pacchetti di sigarette schiacciati dal vento. È la scena che la lettrice Valeria Ferrarese ha voluto documentare con una serie di foto scattate alle nove della scorsa domenica. 🔗 Leggi su Quicomo.it
