Le foto di Valeria raccontano il risveglio amaro del lago | il molo di Sant’Agostino vittima della movida notturna

Quicomo.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al molo di SantAgostino l’acqua è calma, la luce è limpida, ma sul legno restano bicchieri di plastica, bottiglie vuote, pacchetti di sigarette schiacciati dal vento. È la scena che la lettrice Valeria Ferrarese ha voluto documentare con una serie di foto scattate alle nove della scorsa domenica. 🔗 Leggi su Quicomo.it

