le fettuccine di alfredo sbarcano sul new york times

. Il giornale statunitense posta alcune foto di uno dei piatti più importanti della tradizione capitolina. Evidenzia come questa ricetta sia sinonimo di romanità. Allo stesso modo ricorda come la genialità dello chef Alfredo Di Lelio, dal lontano 1900, conquista i palati di intere generazioni, non solo nella capitale e dintorni. Viene raccontata, infatti, la storia di una pietanza che, da via della Scrofa è diventata una moda per i divi del pianeta, nonché viene illustrato come sia facile realizzarla da qualsiasi piano cottura. Basta avere, infatti, soltanto del burro, un po' di parmigiano e il formato di pasta all'uovo richiesto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

