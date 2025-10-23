Le famiglie e gli attivisti di Plat cantano davanti alle abitazioni di via Michelino | Mai più senza casa
. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Niente spesa nei grandi #supermercati il sabato, giorno simbolico in cui la maggior parte delle famiglie italiane si rifornisce di beni essenziali. Al loro posto, gli attivisti propongono piccoli negozi e produttori locali! Chi vuole aderire? #boicottaggio - facebook.com Vai su Facebook
Decine di attivisti tunisini, spagnoli e inglesi della Global Sumud Flotilla, intercettata nei giorni scorsi dalla marina israeliana, sono rientrati a casa. Gli attivisti sono stati accolti a Madrid, Tunisi e Londra da familiari, amici e centinaia di sostenitori. #globalsumud - X Vai su X
Attivisti Flotilla cantano "Bella ciao" prima dell'abbordaggio dei soldati israeliani - (Agenzia Vista) Israele, 02 ottobre 2025 Gli attivisti della Flotilla a bordo della nave "Conscience" cantano "Bella Ciao" prima dell'abbordaggio dei militari israeliani. Da quotidiano.net
Attivisti Flotilla cantano "Bella ciao" prima dell'abbordaggio dei soldati israeliani - Gli attivisti della Flotilla a bordo della nave "Conscience" cantano "Bella Ciao" prima dell'abbordaggio dei militari israeliani. Si legge su ilgiornale.it