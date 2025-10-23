“Se n’è andato lo stesso giorno in cui, nel 1977, apriva i battenti il Marabù, un luogo che gli era tanto caro e dove era amatissimo”. Una coincidenza che sembra scritta dal destino e che accompagna l’addio a Marco Campagnoli, storico dj e uomo di spettacolo che per anni ha fatto ballare intere generazioni tra le luci e i suoni delle discoteche italiane. Un artista della notte che ha saputo trasformare la musica in un linguaggio universale di libertà e amicizia. Lauro Bonacini e Andrea Gasparini, gli “eterni ragazzi” del Marabù Celebration, lo hanno ricordato con parole colme di affetto e nostalgia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Le faceva innamorare tutte”. Lutto nel mondo della musica italiana: l’annuncio improvviso