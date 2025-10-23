Le Centenarie con Gennaro Luciano alla guida inizia la nuova era delle pizzerie storiche napoletane
NAPOLI – C’è un profumo antico e familiare che continua a farsi sentire tra i vicoli di Napoli, quello della vera pizza partenopea, erede di gesti tramandati e di mani che raccontano la storia di una città intera. A raccogliere oggi il testimone della tradizione è Gennaro Luciano, maestro pizzaiolo dell’Antica Pizzeria Port’Alba 1738, eletto nuovo presidente dell’UPSN – Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie”. Fondata il 13 dicembre 2016, l’associazione nasce con una missione tanto chiara quanto nobile: custodire l’identità autentica della pizza napoletana e proteggerne i segreti di lavorazione, quegli stessi che fanno del cerchio di farina più famoso del mondo un patrimonio culturale prima ancora che gastronomico. 🔗 Leggi su Primacampania.it
