Le banche avvisano il governo | Ci vuole rispetto
Le banche non digeriscono di dover versare un assegno di 10 miliardi in tre anni come impone loro la Manovra. Tanto che il presidente dell’Abi Antonio Patuelli ha chiesto “maggior rispetto” per le banche, le quali “devono fare il loro lavoro con un totale clima di serenità”. Patuelli avvisa che il comparto non “è un corno della fortuna” che distribuisce abbondanza e utili visto che oltretutto all’orizzonte c’è un calo dei margini e delle commissioni. Nel suo videocollegamento al Salone del Leasing, il banchiere sottolinea che della legge di bilancio “parlerà solo quando sarà stampata dal ramo del Parlamento che la esaminerà, cioè il Senato”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
