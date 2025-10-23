Le Aquile non riescono a volare | Proprietà forte e grande tifo Ora i giocatori diano la svolta

La gravissima situazione in cui versa lo Spezia sta destando preoccupazioni a non finire nell’intera comunità spezzine e lunigianese. Le sorti del club bianco stanno a cuore a tutti, la speranza è veder tornare le Aquile a volare al più presto. Il sindaco di Spezia Pierluigi Peracchini, tifoso aquilotto doc, invoca la svolta: "Di fronte a una proprietà che si è trovata a ripianare debiti finanziari impressionanti e che sta onorando le spettanze – dice – mi sarei aspettato un inizio di campionato diverso. Spero che giocatori e allenatore diano una svolta positiva perché c’è da difendere una maglia, un orgoglio cittadino, uno scudetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

