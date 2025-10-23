Le accuse di violenza sessuale all’ex produttore di Forum | in aula una testimone racconta abusi e umiliazioni

«Ha abusato anche di me». Con queste parole, tra le lacrime, una testimone ha scosso l’aula del tribunale dove si celebra il processo contro Stefano B., ex amministratore dell’azienda che nel 2022 produceva la trasmissione Forum. L’uomo è imputato per violenza sessuale nei confronti di una giornalista, che lo accusa di averla baciata e toccata contro la sua volontà durante un incontro di lavoro. Mercoledì 22 ottobre, un’ex collega della presunta vittima ha deciso di parlare, raccontando di essere stata a sua volta molestata dal produttore: «Mi è bastato sentire come lei descriveva l’aggressione per capire. 🔗 Leggi su Open.online

