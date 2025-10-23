Tra il cinema e la moda, ormai lo sappiamo, c’è un rapporto sempre più stretto. Si scambiano talenti, ispirazioni, archivi e. modelle. All’ultima Paris Fashion Week di Parigi (e non solo) diversi attori e attrici hanno preferito la pedana al consueto posto in prima fila. Un fenomeno che risponde a una precisa strategia di marketing da parte dei brand. Gli attori che hanno sfilato per Miu Miu. Il premio per il cast più variegato – almeno in fatto di talenti – va a Miu Miu. La sfilata è stata aperta da Sandra Hüller ( Anatomia di una caduta ), ma ad indossare i famosi “grembiulini” c’era anche Milla Jovovich, modella e attrice. 🔗 Leggi su Amica.it

Le abbiamo viste al cinema o in tv, e le rivediamo alle Fashion Week: da Laura Dern a Gillian Jacobs, le attrici che hanno preferito la passerella alla prima fila