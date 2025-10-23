L’avvocato delle curve | Decisione illogica Il Pisa può opporsi

"Una decisione totalmente illogica, che scatuisce da una situazione dove i pisani erano in casa, e non in trasferta, e che ha evidenziato colpe evidenti nella gestione dell’ ordine pubblico ". L’avvocato Lorenzo Contucci, da anni difensore delle curve di tutta Italia, si è espresso in merito alla decisione del Ministro Piantedosi di vietare per tre mesi le trasferte ai tifosi del Pisa e del Verona. "Una buona gestione dell’ordine pubblico avrebbe evitato gli scontri tra pisani e veronesi, sarebbe bastato un semplice monitoraggio delle zone sensibili della città - dice Contucci -. Quella di vietare per tre mesi le trasferte ai tifosi del Pisa sembra una decisione presa in corsa, solo a livello punitivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

