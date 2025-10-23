L’avviso di Usa e Qatar | Meno norme verdi o vi stacchiamo il gas

Lettera dei ministri dell’Energia ai vertici Ue: «Marcia indietro sulla direttiva che zavorra le imprese o stop alle forniture di Lng». 🔗 Leggi su Laverita.info

