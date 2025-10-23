Lavoro salute e prevenzione Etra tra i protagonisti dell’appuntamento del Dipartimento di Medicina

Venerdì 24 ottobre pomeriggio ETRA SpA Società benefit sarà tra i protagonisti dell’evento promosso dal Dipartimento di Medicina dell’Università di Padova sul “benessere muscolo-scheletrico del lavoratore” con la partecipazione di Luca Baggio, Manager HEALTH&SAFETY della multiutility. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

