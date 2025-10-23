Arezzo, 23 ottobre 2025 – Marciano della Chiana continua a investire sulle persone e sul futuro. L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Agenzia Manpower, ha attivato un nuovo Sportello Informativo per il Lavoro, un servizio gratuito rivolto a tutti i cittadini — non solo di Marciano, ma anche del territorio circostante — pensato per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoroe per accompagnare giovani e adulti nei percorsi di inserimento o reinserimento professionale. Lo sportello sarà operativo ogni ultimo giovedì del mese da ottobre 2025 ad aprile 2026, presso il piano terra del Palazzo Comunale, dalle 10 alle 12. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavoro, opportunità e futuro: Marciano apre le porte allo sviluppo