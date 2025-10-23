Lavoro nella provincia di Chieti in caduta libera | i dati del rapporto Inps

Disoccupazione in crescita, con i giovani sono sempre più esclusi dal mercato del lavoro e le donne continuano a subire pesanti discriminazioni retributive: il rapporto Inps 2024 sulla provincia di Chietirestituisce un quadro sociale e occupazionale davvero allarmante.I dati sull'occupazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it