Lavoro nella provincia di Chieti in caduta libera | i dati del rapporto Inps
Disoccupazione in crescita, con i giovani sono sempre più esclusi dal mercato del lavoro e le donne continuano a subire pesanti discriminazioni retributive: il rapporto Inps 2024 sulla provincia di Chietirestituisce un quadro sociale e occupazionale davvero allarmante.I dati sull'occupazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Stato di agitazione alla Provincia di Varese: lavoratori preoccupati per contratti e carichi di lavoro. - facebook.com Vai su Facebook
Lavoro nella provincia di Chieti: cresce la disoccupazione e donne ancora discriminate - ] ... Scrive ecoaltomolise.net
Lavoro in provincia di Chieti. 'Fotografia di una crisi profonda'. Cassa integrazione +67%. Giovani al palo - Cassa integrazione cresciuta del 67%. Secondo abruzzolive.tv
Morti sul lavoro, Fiom Cgil Chieti proclama sciopero il 24 - La Fiom Cgil provinciale di Chieti ha indetto uno sciopero in tutte le fabbriche metalmeccaniche della provincia per mercoledì prossimo 24 gennaio per tornare a parlare dell'emergenza incidenti sul ... Scrive ansa.it