Lavori sullo svincolo della SS36 | strada chiusa venerdì mattina

Mezza mattinata da bollino rosso sulla Strada Statale 36. Venerdì 24 ottobre gli automobilisti in transito sulla SS36 direzione nord dovranno prestare particolare attenzione: lo svincolo di uscita ad Abbadia Lariana resterà chiuso per 30 minuti nella fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 11.30. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

