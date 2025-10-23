Lavori sul viadotto Re eseguito sollevamento di una campata tampone
Anas ha eseguito il sollevamento di una campata tampone appartenente al viadotto Re, ubicato al km 178,820 della strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, nel territorio di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Il viadotto si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 180 metri e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
