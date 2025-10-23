Lavori stadio Maradona spuntano le IMMAGINI post-restyling | il progetto del Comune

Lo stadio Diego Armando Maradona è un luogo a dir poco sacro, dal punto di vista sportivo parlando, per tutti i tifosi del Napoli, che seguono con molta attenzione le vicende legate al futuro dell’impianto di Fuorigrotta. Quest’ultimo è al centro di una vera e propria corsa contro il tempo, per fare in modo che Napoli sia inserita tra le città ospitanti di Euro 2032. Sullo sfondo, c’è la volontà dichiarata da tempo da parte della SSC Napoli di puntare su un nuovo impianto. Quale sarà il futuro dello stadio Maradona? Intanto, nel master plan messo a punto dal Comune spuntano anche le prime immagini di come potrebbe essere il nuovo stadio Maradona. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

