Lavori post sisma al cimitero Quasi concluso il secondo stralcio
Si avvia alla conclusione l’importante intervento del secondo stralcio dei lavori di ripristino post-sisma del cimitero di Sant’Agostino, realizzato grazie al contributo del Commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2012. Dopo l’approvazione da parte della Regione e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, l’amministrazione (nella foto Roberto Lodi) di Terre del Reno comunica che potranno ora riprendere le attività di cantiere relative alla terza e ultima variante del secondo stralcio. Questa fase conclusiva consentirà di portare definitivamente a termine le opere residue necessarie per restituire alla comunità un cimitero pienamente riqualificato e sicuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Possibilità di seguire in diretta i lavori, il link nel post sottostante - facebook.com Vai su Facebook
Lavori post sisma Centro-Italia e per Milano-Cortina, interdittive per 16 imprese sospette: colpite anche 9 aziende del Foggiano - X Vai su X
Lavori post sisma al cimitero. Quasi concluso il secondo stralcio - Lodi: "Entriamo nella fase finale di un iter lungo e complesso. Da msn.com
Arquata del Tronto, approvata la variante per il restauro del cimitero di Borgo - L’intervento, finanziato con oltre 1,6 milioni di euro, riguarda la sistemazione di una struttura storica danneggiata dal sisma del 2016 ... Segnala lanuovariviera.it
Arquata del Tronto, lavori in corso al cimitero di Borgo: approvata la variante - La variante non introduce opere nuove, ma si limita ad adeguare il progetto alle condizioni riscontrate in fase di cantiere, mantenendo la coerenza con gli obiettivi originari di ripristino ... Da picenooggi.it