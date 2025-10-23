Si avvia alla conclusione l’importante intervento del secondo stralcio dei lavori di ripristino post-sisma del cimitero di Sant’Agostino, realizzato grazie al contributo del Commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2012. Dopo l’approvazione da parte della Regione e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, l’amministrazione (nella foto Roberto Lodi) di Terre del Reno comunica che potranno ora riprendere le attività di cantiere relative alla terza e ultima variante del secondo stralcio. Questa fase conclusiva consentirà di portare definitivamente a termine le opere residue necessarie per restituire alla comunità un cimitero pienamente riqualificato e sicuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori post sisma al cimitero. Quasi concluso il secondo stralcio