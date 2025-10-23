Lavori per il nuovo asfalto in corso Mazzini | strada chiusa in un tratto

Operai al lavoro questa mattina in corso Mazzini, nel quartiere Libertà. Gli interventi riguardano il rifacimento del manto stradale. Per consentire la posa del nuovo asfalto, si è resa necessaria la chiusura della strada in un ampio tratto. . 🔗 Leggi su Baritoday.it

