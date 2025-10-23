Lavori per il nuovo asfalto in corso Mazzini | strada chiusa in un tratto

Baritoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Operai al lavoro questa mattina in corso Mazzini, nel quartiere Libertà. Gli interventi riguardano il rifacimento del manto stradale. Per consentire la posa del nuovo asfalto, si è resa necessaria la chiusura della strada in un ampio tratto. . 🔗 Leggi su Baritoday.it

