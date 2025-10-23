Lavori in zona Ferrovia | Il giardino nell’area dell’ex stazione bus sarà pronto a marzo

Il nodo della questione è un numero: 10 milioni e 490.000 euro. Indica l’importo complessivo relativo ai lavori di riqualificazione dellarea della stazione ferroviaria. E’ una cifra importantissima, che testimonia un intervento senza precedenti e che allo stesso modo rende la misura di ciò che sta accadendo: l’amministrazione comunale di Cesena si sta giocando una partita che non potrà avere (almeno nel medio termine) una eventuale rivincita e nella quale la posta in palio è altissima: la rinascita del polo più degradato della città attraverso nuovi spazi e nuove frequentazioni. Il risultato si dovrebbe vedere entro marzo 2026, data nella quale il cronoprogramma prevede la rimozione delle ultime transenne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

