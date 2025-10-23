Lavori in zona Ferrovia | Il giardino nell’area dell’ex stazione bus sarà pronto a marzo
Il nodo della questione è un numero: 10 milioni e 490.000 euro. Indica l’importo complessivo relativo ai lavori di riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria. E’ una cifra importantissima, che testimonia un intervento senza precedenti e che allo stesso modo rende la misura di ciò che sta accadendo: l’amministrazione comunale di Cesena si sta giocando una partita che non potrà avere (almeno nel medio termine) una eventuale rivincita e nella quale la posta in palio è altissima: la rinascita del polo più degradato della città attraverso nuovi spazi e nuove frequentazioni. Il risultato si dovrebbe vedere entro marzo 2026, data nella quale il cronoprogramma prevede la rimozione delle ultime transenne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
• Ripresi i lavori della nuova rete fognaria nella zona a valle del territorio. • Lavori di manutenzione campo Sportivo. • Manutenzione Scuole. ?• Pulizia del Centro Storico. ?La macchina comunale non si ferma. L’importante è lavorare in sinergia tra uffici, asse - facebook.com Vai su Facebook
Lavori notturni sulla rete ferroviaria in zona via Sciuti: "Rumori insopportabili, non riusciamo a dormire" https://ift.tt/er2DVX1 - X Vai su X
Lavori in zona Ferrovia: "Il giardino nell’area dell’ex stazione bus sarà pronto a marzo" - "E al posto del parcheggio del Cubo già realizzati campo da basket e fontana". Si legge su msn.com
Roma Lido: a gara i lavori per la nuova stazione Giardino di Roma - Il recente ritrovamento di una porzione dell’acquedotto romano ha comportato lo slittamento di qualche mese ... Riporta romatoday.it
Giardino di Roma, i tombini sprofondano. Al via i lavori per rifare la strada - Nella strada che fiancheggia via di Malafede e che rappresenta una delle principali arterie del quartiere Giardino di Roma, nel municipio X, è partito un nuovo cantiere. Secondo romatoday.it