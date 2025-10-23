Lavori di potenziamento della rete Aqp nel quartiere Libertà di Bari | stop all' erogazione il 29 ottobre
Proseguono gli interventi di Aqp a Bari sulla rete idrica finalizzati all’urbanizzazione prevista dal Piano d’Area compreso tra il lungomare Vittorio Veneto e via Anita Garibaldi.Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 29. 🔗 Leggi su Baritoday.it
