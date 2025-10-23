Lavori di Acquedotto Pugliese | niente acqua per otto ore in due comuni
CISTERNINO - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio anche a Cisternino e a oria. I lavori riguardano l'installazione di nuove opere idriche. A Cisternino, per consentire l'esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Scopri altri approfondimenti
Lavori sull'acquedotto di #Usella a #Cantagallo il 22 ottobre https://ow.ly/hN4S50XcSRG #acqua #acquedotto #lavori #LavoriPubblici #PubliacquaLavori - X Vai su X
Comune di Novi Ligure 23/10/2025 AVVISO ALL’UTENZA – LAVORI DI MANUTENZIONE ACQUEDOTTO Si informano i cittadini che giovedí 23 ottobre 2025, dalle ore 07:00 alle ore 18:30 e comunque fino a fine lavori, a causa di interventi di manutenzione pr - facebook.com Vai su Facebook
Lavori Aqp a Bitetto, rubinetti chiusi per cinque ore - La sospensione, per consentire un intervento di manutenzione straordinaria di una condotta di alimentazione primaria alla rete idrica, è prevista dalle 8:30 alle 13:30 di mercoledì 29 ottobre 2025 ... Secondo baritoday.it
Cisternino, interventi AQP per migliorare la rete idrica: stop all’acqua il 28 ottobre - L’Acquedotto Pugliese ha annunciato nuovi lavori di potenziamento della rete idrica nel Comune di Cisternino (BR). Da brindisisera.it
Lavori Acquedotto Pugliese, in Puglia Comuni senza acqua fino a 8 ore. Ecco dove e quando - Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 17 giugno 2025 ... Da quotidianodipuglia.it