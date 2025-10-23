Lavori all’ex Dante | stop all’erogazione idrica in alcune strade

Tempo di lettura: 2 minuti Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, dovendo effettuare un intervento programmato di manutenzione che prevede lo spostamento di una condotta idrica in via Piave di Avellino (cantiere ex scuola Dante Alighieri), si rende necessario effettuare la chiusura dell’erogazione idrica dalle ore 09:00 alle ore 12:00 di Lunedì 27 Ottobre nelle seguenti strade (con indicazione dei numeri civici). Via Piave (dal civico 92 al 156); Via Modestino Romagnoli (dal civico 2 al 12 e dall’1 al 13); Via Felice Saponara (dal civico 1 al 15); Via Padre Paolo Manna (dal civico 1 al 7). Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

