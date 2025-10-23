Lavoratori stranieri e fatture false Società sospette sotto la lente

Un avvocato e un ragioniere ritenuti al soldo della ‘ndrangheta per costituire società che servivano a regolarizzare sulla carta lavoratori stranieri ed emettere fatture false. Tra queste società la Mcf, sotto la lente dei magistrati nel processo al Tribunale di Monza sulla presunta rete mafiosa del Comasco, sgominata con gli arresti nel 2021, che avrebbe avuto come base operativa il supermercato Paper Market di Correzzana. Al dibattimento, dove si è costituita parte civile WikiMafia, è imputato Michele Oppedisano, 55 anni, residente a Bosisio Parini in provincia di Lecco, nipote di Domenico Oppedisano, “capo crimine della ‘ndrangheta” in Calabria e ritenuto a sua volta boss della cosca Pesce e affiliato alla locale di ‘ndrangheta di Erba. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

