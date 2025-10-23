Lavoratore licenziato ingiustamente manifestazione davanti ai cancelli della Geberit
Si terrà domani, venerdì 24 ottobre, un sit in di protesta davanti ai cancelli della Geberit Ceramica di Gaeta. E' stata indetta dalla Fesica Confsal che spiega: "Difendiamo la dignità dei lavoratori dopo un licenziamento ingiusto e pretestuoso di uno di loro"."Il nostro sindacato - affermano. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UilTucs di Genova Liguria, si legge in una nota, denunciano “il licenziamento illegittimo da parte di Upim del proprio rappresentante sindacale congiunto. Il lavoratore licenziato da Upim che fa parte di Ovs - la più grande catena de - facebook.com Vai su Facebook
Protesta con la famiglia: "Licenziato ingiustamente". L’azienda: "Tutto legittimo" - Ieri mattina un dipendente della Tozzi Sud ha manifestato assieme ai sindacati "L’azienda mi ha tenuto in ferie forzate per 5 mesi. Secondo msn.com
Licenziamento via e-mail non valido, scatta il risarcimento o il reintegro - mail non è valido se manca la firma ed è inviato a un indirizzo ordinario non fornito dal dipendente: la sentenza ... Da quifinanza.it