Lavoratore licenziato ingiustamente manifestazione davanti ai cancelli della Geberit

Latinatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà domani, venerdì 24 ottobre, un sit in di protesta davanti ai cancelli della Geberit Ceramica di Gaeta. E' stata indetta dalla Fesica Confsal che spiega: "Difendiamo la dignità dei lavoratori dopo un licenziamento ingiusto e pretestuoso di uno di loro"."Il nostro sindacato - affermano.

