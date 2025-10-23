Lavorare sui laghi | 50 posti subito e stipendi fino a 64mila euro

La Navigazione Laghi apre le porte a nuove assunzioni e lo fa in grande stile. Sono 50 i posti disponibili come operatori generici, con contratti a tempo determinato da tre a otto mesi e uno stipendio annuo minimo di 21mila euro. Ma non è tutto: l'ente che gestisce il trasporto pubblico sui laghi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondisci con queste news

Nel laboratorio di Genetica oncologica dell' Asst dei Sette Laghi di #Varese un prezioso lavoro sul fronte della prevenzione - facebook.com Vai su Facebook

Lavorare sui laghi: 50 posti subito e stipendi fino a 64mila euro - Contratti per operatori generici, ma sono aperti anche bandi per figure tecniche e amministrative. Da leccotoday.it