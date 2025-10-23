Qualcuno fischietta, altri minimizzano, altri ancora si arrampicano sui vetri: i protagonisti del grande circo mediatico, politico e ovviamente giudiziario, che per trent'anni ha dato la caccia a Silvio Berlusconi membro o quantomeno simpatizzante di Cosa Nostra, hanno marcato visita di fronte all'idea di pubblicare o commentare la notizia che la Cassazione ha ritenuto fantasiose e quindi prive di alcun fondamento le ipotesi di un legame tra il Cavaliere e la mafia. La libera informazione italiana, quella che in queste ore sostiene che in Italia con le destre al governo i giornalisti rischiano grosso, si auto censura (a questa sera la notizia è poco più che clandestina, pur essendo nota da oltre un giorno) pur di non dovere fare i conti con la realtà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'auto censura degli indignati