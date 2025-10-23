Lautaro Martinez il partner ideale per qualsiasi centravanti? L’argentino esalta tutti i compagni d’attacco dell’Inter

Internews24.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Lautaro Martinez, l’argentino contribuisce con grande efficacia alla crescita dei centravanti schierati insieme a lui: il dato. Da Lukaku a Dzeko, da Thuram fino ai giovani Bonny ed Esposito: non c’è attaccante che, giocando al fianco di Lautaro Martinez, non abbia tratto beneficio dalla sua presenza. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, il capitano dell’ Inter è diventato il partner offensivo ideale, capace di esaltare le qualità di chiunque giochi al suo fianco grazie alla combinazione di intelligenza tattica, tecnica sopraffina e spirito di sacrificio. Lautaro non è più solo un finalizzatore, ma un vero e proprio collante offensivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

lautaro martinez il partner ideale per qualsiasi centravanti l8217argentino esalta tutti i compagni d8217attacco dell8217inter

© Internews24.com - Lautaro Martinez, il partner ideale per qualsiasi centravanti? L’argentino esalta tutti i compagni d’attacco dell’Inter

Approfondisci con queste news

lautaro martinez partner idealeChampions, Lautaro supera anche Mbappé: l'argentino è il miglior marcatore del 2025. La classifica - Lautaro Martinez continua a trascinare la sua Inter e anche senza il partner in crime Marcus Thuram, non smette di segnare ed essere decisivo. Come scrive msn.com

Lautaro crea l’attaccante ideale: avrebbe caratteristiche di Mbappé, Haaland, Kvaratskhelia e Kane - Lautaro Martinez è uno dei migliori attaccanti al mondo, ha un palmeras straordinario, che può solo ampliarsi, considerando l'età. Segnala fanpage.it

Lautaro Martinez, luna crescente: perché è il vero colpo di mercato Inter - La rincorsa alla miglior forma ha trovato compimento dopo un’estate alquanto travagliata con le vacanze liofilizzate, la preparazione ... tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Lautaro Martinez Partner Ideale