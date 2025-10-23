Lautaro Martinez il partner ideale per qualsiasi centravanti? L’argentino esalta tutti i compagni d’attacco dell’Inter

Inter News 24 Lautaro Martinez, l’argentino contribuisce con grande efficacia alla crescita dei centravanti schierati insieme a lui: il dato. Da Lukaku a Dzeko, da Thuram fino ai giovani Bonny ed Esposito: non c’è attaccante che, giocando al fianco di Lautaro Martinez, non abbia tratto beneficio dalla sua presenza. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, il capitano dell’ Inter è diventato il partner offensivo ideale, capace di esaltare le qualità di chiunque giochi al suo fianco grazie alla combinazione di intelligenza tattica, tecnica sopraffina e spirito di sacrificio. Lautaro non è più solo un finalizzatore, ma un vero e proprio collante offensivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Martinez, il partner ideale per qualsiasi centravanti? L’argentino esalta tutti i compagni d’attacco dell’Inter

