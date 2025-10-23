Lautaro Martinez il centravanti rientra in Italia con la squadra e si gode il giorno libero | le direttive di Chivu per i propri ragazzi

Inter News 24 Lautaro Martinez, rientro in Italia e giornata di riposo per la squadra di Chivu: ecco le predisposizioni del tecnico in vista della sfida di Napoli. Dopo la brillante vittoria per 4-0 contro l’Union Saint-Gilloise in Champions League, l’ Inter è rientrata in Italia nella tarda mattinata di ieri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’aereo con a bordo Lautaro Martinez e compagni è atterrato attorno alle 11, con la squadra che si è poi diretta subito verso il centro sportivo della Pinetina. Qui il gruppo si è diviso tra lavoro in palestra e attività sul campo, con una seduta leggera di scarico per chi è sceso in campo a Bruxelles. 🔗 Leggi su Internews24.com

