Lautaro Martinez anima e guida dell’Inter di Chivu | l’attaccante argentino sempre più leader totale

Lautaro Martinez, il centravanti e capitano dell'Inter è sempre più protagonista assoluto della squadra di Chivu: il motivo. Non si era mai visto un Lautaro Martinez così. Neanche nel periodo in cui, da campione del mondo con l'Argentina in Qatar, aveva toccato l'apice della sua carriera. Oggi, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il numero 10 nerazzurro è diventato anima, testa e piedi della nuova Inter di Cristian Chivu. Il tecnico rumeno lo ha definito "un esempio, una guida per come si allena e per quanto si sacrifica", e le parole del suo allenatore trovano conferma in campo.

