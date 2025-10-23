Lautaro Martinez anima e guida dell’Inter di Chivu | l’attaccante argentino sempre più leader totale

Internews24.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Lautaro Martinez, il centravanti e capitano dell’Inter è sempre più protagonista assoluto della squadra di Chivu: il motivo. Non si era mai visto un Lautaro Martinez così. Neanche nel periodo in cui, da campione del mondo con l’Argentina in Qatar, aveva toccato l’apice della sua carriera. Oggi, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il numero 10 nerazzurro è diventato anima, testa e piedi della nuova Inter di Cristian Chivu. Il tecnico rumeno lo ha definito “un esempio, una guida per come si allena e per quanto si sacrifica”, e le parole del suo allenatore trovano conferma in campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

lautaro martinez anima e guida dell8217inter di chivu l8217attaccante argentino sempre pi249 leader totale

© Internews24.com - Lautaro Martinez, anima e guida dell’Inter di Chivu: l’attaccante argentino sempre più leader totale

Approfondisci con queste news

lautaro martinez anima guidaLautaro, nuovo status con Chivu. In Champions 11 reti nel 2025: solo Kane gli sta dietro - Prestazione e gol nella gara di Champions e continua a scalare le classifiche ... Secondo msn.com

lautaro martinez anima guidaInter-Lautaro Martinez: novità importanti sul rientro dall’Argentina - In casa Inter non passa inosservato il gesto di Lautaro Martinez: ecco cosa filtra sul rientro del capitano dall'Argentina. Lo riporta spaziointer.it

Lautaro Martinez cuore nerazzurro: l'Inter riparte dal suo capitano - In una fase di cambiamento una delle certezze dell'Inter continua a essere Lautaro Martinez, pronto all'ottava ... Da corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Lautaro Martinez Anima Guida