Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. Non c’è mai stato un Lautaro Martinez così. Mai, nemmeno nel mese in cui è diventato campione del mondo in Qatar. Oggi, più che mai, il capitano dell’ Inter è l’anima, la testa e i piedi della nuova squadra di Cristian Chivu. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro ha dichiarato: «È un esempio, una guida per come si allena e per quanto si sacrifica», e difficilmente si può esagerare. La partita di Bruxelles contro l’ Union Saint-Gilloise è la sintesi perfetta della maturazione del “Toro”, che ha dimostrato un’incredibile crescita personale e professionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Inter, il 2025 è un anno da re: che numeri in Champions League, il confronto