Lautaro Inter compatibilità perfetta in attacco con Bonny e Pio Esposito l’intesa che convince Chivu

Nel calcio moderno, un centravanti non può più limitarsi a essere un semplice finalizzatore. Deve saper leggere il gioco, muoversi con intelligenza e creare vantaggi per i compagni. È proprio in questo senso che Pio Esposito sta sorprendendo tutti. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il giovane attaccante dell' Inter si sta specializzando nell'essere un valore aggiunto completo: lucido nelle scelte, capace di proteggere palla e di interpretare le situazioni con maturità sorprendente per la sua età.

