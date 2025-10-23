Lautaro anno da re | 11 gol in Champions nel 2025 nessuno segna quanto lui

Il capitano sempre più letale, vero e proprio fulcro del gioco di Chivu: merito della sua attitudine al sacrificio e della capacità di mettersi al servizio della squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lautaro, anno da re: 11 gol in Champions nel 2025, nessuno segna quanto lui

Altre letture consigliate

CdS - #Lautaro all'Olimpico dopo l'Argentina: l'anno scorso gol decisivo alla #Roma. Al suo fianco #Bonny in pole - X Vai su X

“Lautaro è il più decisivo in Serie A. Dicono che non segna nelle finali, ma l’Argentina ha vinto una finale di Copa America con un suo gol. Dicono ha periodi bui, ma grazie al caz** fa 70 partite all’anno”. - Emiliano Viviano - facebook.com Vai su Facebook

Dal nostro inviato Roberto Maida - Il capitano sempre più letale, vero e proprio fulcro del gioco di Chivu: merito della sua attitudine al sacrificio e della capacità di mettersi al servizio della squadra ... Secondo msn.com

Lautaro, nuovo status con Chivu. In Champions 11 reti nel 2025: solo Kane gli sta dietro - Prestazione e gol nella gara di Champions e continua a scalare le classifiche ... Segnala msn.com