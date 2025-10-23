Laurea a Sara Campanella uccisa dal compagno di studi

23 ott 2025

Le sarà intitolato il cortile del rettorato dell'Università di Messina L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

laurea sara campanella uccisaLaurea alla memoria per Sara Campanella, il fratello: "Il suo amore e la sua forza continueranno a guidarci" - Subito dopo la proiezione, è stata svelata la nuova ambulanza della Misericordia Odv che sulla fiancata riporta l'incisione del nome di Sara insieme alla sua frase " Mi amo troppo per stare con ... Riporta youtg.net

laurea sara campanella uccisaConferita a Messina la laurea a Sara Campanella, vittima di femminicidio: “La sua voce non sia mai dimenticata” - Sara Campanella, vittima di femminicidio, è stata proclamata oggi dottoressa in Tecniche di laboratorio biomedico, con la votazione di 110 e lode, alla ... fanpage.it scrive

Messina, laurea alla memoria per Sara Campanella: “La sua luce vivrà per sempre” - L’Università di Messina ha conferito la laurea alla memoria in Tecniche di Laboratorio Biomedico a Sara Campanella, la 22enne originaria di Misilmeri, uccisa il 31 marzo 2025 da un collega di corso. Segnala orizzontescuola.it

