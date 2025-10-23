Laurea a Sara Campanella uccisa dal compagno di studi

Le sarà intitolato il cortile del rettorato dell'Università di Messina

Sara Campanella, vittima di femminicidio, ha ricevuto la laurea triennale alla memoria. La ventiduenne studentessa dell'Università di Messina, originaria di Misilmeri, uccisa da Stefano Argentino, è stata proclamata dottoressa in Tecniche di laboratorio di biom

Congratulazioni Sara per la tua laurea. Ti auguriamo che questo importante traguardo apra le porte a nuove esperienze e ad una carriera ricca di soddisfazioni. Ad maiora semper.

Laurea alla memoria per Sara Campanella, il fratello: "Il suo amore e la sua forza continueranno a guidarci" - Subito dopo la proiezione, è stata svelata la nuova ambulanza della Misericordia Odv che sulla fiancata riporta l'incisione del nome di Sara insieme alla sua frase " Mi amo troppo per stare con ...

Conferita a Messina la laurea a Sara Campanella, vittima di femminicidio: "La sua voce non sia mai dimenticata" - Sara Campanella, vittima di femminicidio, è stata proclamata oggi dottoressa in Tecniche di laboratorio biomedico, con la votazione di 110 e lode, alla ...

Messina, laurea alla memoria per Sara Campanella: "La sua luce vivrà per sempre" - L'Università di Messina ha conferito la laurea alla memoria in Tecniche di Laboratorio Biomedico a Sara Campanella, la 22enne originaria di Misilmeri, uccisa il 31 marzo 2025 da un collega di corso.