Laura Chiatti e l' ADHD | La mente che corre la fatica di seguire un discorso le parole che si confondono

"Ho sempre saputo fin da piccola di avere qualcosa che funzionava in modo diverso, ma la conferma è arrivata solo due anni fa, e ancora oggi sto cercando di farci pace": Laura Chiatti ha scoperto due anni fa di avere l'Adhd, il disturbo da deficit di attenzione, e ora condivide la diagnosi con i suoi follower sui social network. Il desiderio di condividere la sua fragilità"Chi mi conosce sa che no. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Laura Chiatti e l'ADHD: "La mente che corre, la fatica di seguire un discorso, le parole che si confondono"

