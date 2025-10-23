Laura Chiatti e l' ADHD | La mente che corre la fatica di seguire un discorso le parole che si confondono

Milleunadonna.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ho sempre saputo fin da piccola di avere qualcosa che funzionava in modo diverso, ma la conferma è arrivata solo due anni fa, e ancora oggi sto cercando di farci pace": Laura Chiatti ha scoperto due anni fa di avere l'Adhd, il disturbo da deficit di attenzione, e ora condivide la diagnosi con i suoi follower sui social network. Il desiderio di condividere la sua fragilità"Chi mi conosce sa che no. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

laura chiatti e l adhd la mente che corre la fatica di seguire un discorso le parole che si confondono

© Milleunadonna.it - Laura Chiatti e l'ADHD: "La mente che corre, la fatica di seguire un discorso, le parole che si confondono"

Altre letture consigliate

laura chiatti adhd menteLaura Chiatti e l'ADHD: "La conferma è arrivata due anni fa, ancora oggi sto cercando di farci pace" - Laura Chiatti ha voluto parlare per la prima volta apertamente di ADHD, "un disturbo del neurosviluppo" - Lo riporta today.it

laura chiatti adhd mente''Per me non è semplice parlarne'': Laura Chiatti racconta per la prima volta il suo disturbo dopo aver avuto la conferma due anni fa - In un lungo e toccante post condiviso sui social, l’attrice umbra ha raccontato la sua esperienza con l’ ... Secondo gossip.it

laura chiatti adhd menteLaura Chiatti parla della sua recente diagnosi di ADHD: «Non siamo sbagliati. Siamo solo fatti di luce e intermittenze, e in quelle intermittenze, a volte, c’è la parte ... - L'attrice umbra e due volte mamma ha condiviso in un post Instagram la sua esperienza di persona con disturbo da deficit di attenzione e iperattività. vanityfair.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Laura Chiatti Adhd Mente