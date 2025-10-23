L' Aula della Camera si svuota al termine dell' informativa Meloni su Consiglio Ue i deputati escono – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2025 I deputati escono e l'Aula della Camera si svuota al termine dell'informativa della premier Meloni sul Consiglio Ue. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Contenuti che potrebbero interessarti
In Aula le dichiarazioni di voto sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, @GiorgiaMeloni, in vista della riunione del #Consiglioeuropeo del 23 e 24 ottobre 2025. Gli iscritti. Segui la diretta: https://bit.ly/Aula221025 #OpenCamera - X Vai su X
Domani, 22 ottobre, il question time in aula alla Camera e in diretta tv al ministro dell'Economia Giorgetti per chiedere ancora una volta che si porti attenzione, in legge di bilancio, ai canoni demaniali marittimi minimi a tutela delle associazioni sportive ricreativ - facebook.com Vai su Facebook
L'Aula della Camera si svuota al termine dell'informativa Meloni su Consiglio Ue, i deputati escono – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2025 I deputati escono e l'Aula della Camera si svuota al termine dell'informativa della premier Meloni sul Consiglio Ue. Scrive msn.com
Flotilla, domani Crosetto riferisce in Aula Camera - "Ascoltate le richieste avanzate dalle opposizioni in Aula la presidenza della Camera si è subito attivata con la Presidenza del Consiglio e il ministro per i Rapporti con il Parlamento. Riporta ansa.it