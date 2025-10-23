L' Aula della Camera si svuota al termine dell' informativa Meloni su Consiglio Ue i deputati escono – Il video

Open.online | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2025 I deputati escono e l'Aula della Camera si svuota al termine dell'informativa della premier Meloni sul Consiglio Ue. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

