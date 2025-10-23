L' attore Stefano Accorsi sul red carpet della Festa del Cinema di Roma – Il video

Open.online | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 L'attore Stefano Accorsi è arrivato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, all'Auditorium Parco della Musica, per la presentazione del film La Lezione. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

