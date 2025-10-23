L’Aston Villa ha firmato un nuovo accordo con Matty Cash

Notizia fresca giunta in redazione: L’Aston Villa ha raggiunto un accordo di principio con Matty Cash per un nuovo contratto. Il 28enne è stato un giocatore importante per loro da quando è entrato nel club nel 2020. Secondo un rapporto di GMS, il giocatore ha raggiunto un accordo con il club del West Midlands sui termini che lo manterranno nel club fino al 2029. Il denaro è stato collegato a un’uscita qualche mese fa. Villa doveva mantenere Matty Cash. L’Aston Villa ha messo insieme una squadra ambiziosa e cercherà di competere regolarmente in Europa. Oltre a ingaggiare giocatori di qualità, devono anche trattenere i loro migliori giocatori. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

